Dutzende Briefe einfach im Hausmüll entsorgt

Da staunte ein Ennser, der namentlich nicht genannt werden will, nicht schlecht: Als er nämlich am Dienstag seinen Restmüll vorschriftsmäßig entsorgen wollte, entdeckte er zahlreiche Briefe im Container. „Ich hab’ mir zuerst gedacht, dass da wieder mal jemand Papier einfach in den Restmüll geworfen hat“, erzählt der 62-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Doch als er noch einmal genauer schaute, bemerkte er, dass die Brief alle ungeöffnet waren. „Ich konnte es gar nicht glauben, hab’ mir die Briefe angesehen: Die waren nicht nur an einen Empfänger, sondern an mehrere adressiert“, erzählt der Ennser weiter.