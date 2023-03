Israelische Soldaten schossen Schüler in Rücken

Israelische Streitkräfte haben am Donnerstag (Ortszeit) im von Israel besetzten Westjordanland offenbar einen 15-jährigen Palästinenser erschossen. Dem Bürgermeister der Stadt Azzun im Norden des Westjordanlandes zufolge ist ein israelisches Militärfahrzeug am späten Donnerstagabend in die Stadt gefahren, das palästinensische Jugendliche daraufhin mit Steinen bewarfen. Die Soldaten hätten dann angefangen, auf die Schüler zu schießen.