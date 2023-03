Keine Beute, dafür blüht dem Serientäter Gefängnis

Drei Delikte waren angeklagt, zwei davon gab er im Prozess am Donnerstag zwangsläufig zu. Die Taten: Um an Geld zu kommen, versucht der Mann nachts mit Brechstange und Spitzhammer sein Glück an einem ÖBB-Fahrkartenschalter in Klaus. Allerdings erfolglos. Als er kurz darauf völlig verschwitzt und mit blutverschmierten Händen von der Polizei angehalten wird, erzählt er, beim Joggen gestürzt zu sein.