Diensthund Jasper spürt Ladendieb auf

Kurz nach 9.30 Uhr rückten am Mittwoch die Stadtpolizisten mitsamt Diensthund Jasper aus. In einem Einkaufszentrum in der Innenstadt waren zwei Langfinger von zwei Ladendetektiven erwischt worden. Letztere jagten den Dieben bis zum roten Platz hinterher und entrissen einem der Täter einen Rucksack. Dann allerdings verloren sie das Diebes-Duo aus den Augen.