Gestürzte Skifahrer rissen dritten mit

Am Dienstag mündete im Skigebiet Mellau ein Skiunfall in einen weiteren. Ein etwa 60-jähriger Skifahrer und ein zirka zehnjähriger Bub stießen zusammen, stürzten und warfen einen am Pistenrand stehenden Wintersportler um. Sie kümmerten sich zwar um den Verletzten, hinterließen aber keine Kontaktdaten.