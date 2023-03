Mit Finanzamts-Trick Hunderte Euro ergaunert

Echtes Finanzamt weiß von nichts

Am Mittwoch wurde eine 19-jährige Österreicherin in Seefeld von bisher unbekannten Tätern via SMS kontaktiert. In der Nachricht wurde sie auf einen angeblich noch offenen Betrag (ebenfalls dreistelliger Eurobetrag) beim Finanzamt hingewiesen, den sie in der Folge über den beigefügten Link bezahlte. Als die 19-Jährige das Finanzamt kontaktierte, teilte man ihr mit, dass sie keine offenen Beträge hätte und die SMS nicht vom Finanzamt versandt worden sei.