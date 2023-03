Arbeiterkammer warnte bereits im vergangenen Jahr

Am Sonntag reagierte der Landeschef prompt und verlangt vom Unternehmen eine genaue Aufschlüsselung der Preise bis zur Aufsichtsratssitzung am 7. März. Dabei hätte er auch schon früher reagieren können: Denn bereits Anfang Dezember hatte sich Eder in einem Schreiben zur Problematik an Haslauer gewendet – jedoch ohne eine Reaktion.