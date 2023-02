Kritik von allen Seiten nach Wahlkampf-Finte

Am Freitag wurde bekannt, dass die Arbeiterkammer (AK) am Montag ein Gutachten zur Strompreiserhöhung der Salzburg AG präsentiert. Landeshauptmann Wilfried Haslauer riss das Thema am Wochenende an sich und beauftragte den Salzburg-AG-Vorstand die Preise zu prüfen. Offiziell ging es dabei zwar um das Urteil zu den Verbund-Strompreisen. Dass Haslauer damit der AK zuvor kam, war wohl ein erwünschter Nebeneffekt.