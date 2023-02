Fälle, in denen wir erfolgreich helfen konnten

Taxi statt Zug

Ein Bahnticket von Tschechien nach Wien hatte Bernd F. gekauft. Der Wiener wartete dann vergeblich am Bahnsteig auf den Zug. Auch ein Bus als Ersatz wurde nicht angeboten. Deshalb musste er ein Taxi nehmen. In Wien bat der Leser das Kundenservice um Erstattung der Taxikosten. Das wurde mit der Begründung abgelehnt, dass Herr F. keine Rechnung für die Taxifahrt vorweisen konnte. Die ÖBB bedauern auf Anfrage die Umstände. Herr F. erhält in Kulanz einen Reisegutschein für die Hälfte der Taxikosten.