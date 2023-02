Caritas sorgt im Ausland für die Kinder

Grundschule für Kinder

Die Auslandshilfe betreut mit Partnern vor Ort 20 Projekte – von Brotbackstuben bis zu Waisenhäusern. „Die werden ständig von Vertretern der Kärntner Caritas besucht, um sicherzugehen, dass die Spenden ankommen und entsprechend eingesetzt werden“, so Alexandra Blattnig-Rull, Leiterin der Auslandhilfe der Caritas Kärnten, die aktuell an einem Vorzeigeprojekt in Uganda arbeitet: Eine Grundschule, in der in sechs Schulstufen 600 Kinder unterrichtet werden, und in der es sogar eine Küche gibt. „Die meisten Kinder bekommen dort ihre einzige Mahlzeit am Tag“, erzählt Blattnig-Rull.