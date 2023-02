WSG Tirol und der Kampf um die „magische 30“

„Mit einem weiteren Sieg sollten wir in der Meister-Gruppe stehen.“ Die „Hochrechnung“ stellte Thomas Silberberger vergangene Woche auf - vor dem Westderby gegen Salzburg, und bekräftige sie erst recht nach dem 1:3. „Ein Sieg in Altach, und ich glaube, wir wären durch!“ Dabei spricht die WSG Tirol gesammelt stets vom einzigen Ziel Klassenerhalt. Was aber die Top-6 ja nicht ausschließen würde - dann wäre die Bundesliga 2023/24 eben schon zehn Runden vor Schluss gesichert!