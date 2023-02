Bitter für die WSG! Operation bei Sabitzer nötig

Jung oder jünger

Alternativen stehen Silberberger zur Verfügung – dabei stellt sich die Frage: Jung oder noch jünger? Denis Tomic (25) oder Justin Forst, der heute seinen 20. Geburtstag feiert? „Justin hat in der Vorbereitung gezeigt, was er kann – nun könnte er dies in der Bundesliga von Beginn an tun. Und Denis hat durch sein Premieren-Tor eine breitere Brust bekommen!“