Der Universalist freut sich extrem auf Linz

„Meine Eltern sind zwar derzeit in Serbien, aber viele Freunde werden live im Stadion sein“, bedeutet dies für ihn nochmals eine Extra-Motivation. Zumal es Lustenau vorbehalten ist, als erster Klub im neuen Linzer Stadion zu spielen. In Linz beginnt‘s also für die Austria und ganz besonders für Surdanovic. Machte er doch zweieinhalb Saisonen lang beim Stadtrivalen BW Linz in der Zweiten Liga auf sich aufmerksam. Dabei gelang ihm sogar ein Tor gegen Lustenau.