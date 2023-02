Tiefe Gräben wegen Baustellen-Chaos im Ortszentrum

Raffelsberger will davon nichts wissen. In der besagten ÖVP-Zeitung bedauert er die Schließung der Metzgerei. Aufgrund der Tiefe des Kanals sei das Bauen bei fließendem Verkehr nicht möglich. Zur Kritik an der Baufirma schreibt er: „Sie war Best- und Billigstbieter. Damit musste der Auftrag an sie vergeben werden!“