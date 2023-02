Rund um Baustellenchaos drohen jetzt Enteignungen

Rund um die Langzeit-Baustelle in Scharnstein will keine Ruhe einkehren. Wie berichtet, sperrt Fleischer Hans Hüthmayr wegen des Kundenausfalls und Umsatzrückgangs von 35 Prozent sein Geschäft zu. Der Traditionsbetrieb liegt direkt an der B 120. Die für Handel und Gastro wichtige Durchzugsstraße ist seit Mai – mit einer Ausnahme in der Adventzeit – völlig gesperrt.