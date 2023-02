Ex-Mann drohte Frau und ihre Söhne umzubringen

Mann stellte sich selbst in Polizeiinspektion

Etwas später stellte sich der 42-Jährige jedoch selbst in einer Polizeiinspektion in Meidling. Gegen den Mann wurde ein Betretungsverbot zur Wohnung der Ex-Frau und Annäherungsverbote an die Frau und ihre beiden Söhne ausgesprochen. Weiters sprachen die Beamten ein vorläufiges Waffenverbot aus.