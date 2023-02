Rollstuhlfahrerin aus brennender Wohnung gerettet

Am Sonntag um 11.51 Uhr schrillten im Bezirk St. Veit an der Glan die Sirenen. In der Friesacher Straße war in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin, eine auf einen Rollstuhl angewiesene Frau, befand sich laut Alarmierung noch in der Wohnung im ersten Stock.