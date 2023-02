Wegen Handyfoto von Ehefrau in Traunsee gestürzt

Zehn Meter in freien Fall

Er fiel etwa zehn Meter im nahezu freien Fall nach unten und landete im drei Grad kalten Traunsee. Indem er auf ein Plateau kletterte, konnte er sich selbstständig aus dem Wasser befreien. Andere Wanderer alarmierten die Rettungskräfte. Die Wasserrettung brachte den Mann via Rettungsboot wieder an Land. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Gmunden eingeliefert.