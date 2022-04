Gmundner (60) stürzte beim Traunstein in den Tod

Gedenken für die Opfer

Dass die „Blutspur am Berg“ die Einheimischen nicht kalt lässt, zeigte eine Andacht am Gedenkstein am vergangenen Freitag – Organisator war Manfred Spitzbart, Vize-Vorsitzender der Naturfreunde Ohlsdorf. Im Anschluss an die Gedenkfeier sagte der Gmunder Bürgermeister Stefan Krapf in seiner Rede: „So schön unser Felsengigant Traunstein ist, so gefährlich kann auch die Besteigung sein. Eine kleine Unaufmerksamkeit oder ein Fehltritt kann leider den Tod bedeuten. So auch seit 2019 für sieben Opfer, derer wir am heutigen Tag speziell gedenken! Unser aller Dank gebührt allen Einsatzkräften, die unter Einsatz ihres eigenen Leben abgestürzten und verletzten Bergsteigern zu Hilfe eilen, leider auch oft zu spät, um noch helfen zu können!“