Holpriger und stürmischer Start in Ski-Ferienwoche

Keine einzige Messstation der GeoSphere Austria, früher Zentralanstalt für Meteorologie, zeigte am Samstagmittag Minustemperaturen, sogar in Bad Goisern hatte es 14,4 Grad und am Dachsteingletscher 0,3 Grad. Dazu kamen Sturmböen bis über 70 km/h. Das hatte auf den Skipisten Oberösterreichs teils gravierende Auswirkungen: Der Kasberg war komplett geschlossen, am Hochficht mussten am Nachmittag die Gondel und ein Sessellift dicht gemacht werden. Auch aus anderen Skigebieten wurden teilweise Liftsperren gemeldet.