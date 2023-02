Endlich genug Schnee, dafür werden Zimmer knapp

Ein Geheimtipp ist das Mühlviertel, das nach dem massiven Tauwetter und Skiliftsperren in den Weihnachtsferien bisher nur zaghaft gebucht wurde. „Bei uns gibt’s noch Zimmer in allen Kategorien“, rührt Sabrina Spitzl vom Tourismusbüro in Aigen-Schlägl die Werbetrommel für Skifahren am Hochficht. Doch zuviel Zeit sollten sich Spätentschlossene auch nicht lassen: „Seit voriger Woche und vor allem seitdem es so stark schneit, merken wir eine verstärkte Nachfrage. Die Leute haben wohl nur gewartet, ob der Schnee noch kommt.“