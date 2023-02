Nationalrat: Sondersitzung wegen Ukraine-Krieg

Wahlrechtsreform: Bundesrat erhebt keinen Einspruch

Unterdessen hat am Donnerstag das Wahlrechtsänderungsgesetz 2023 den Bundesrat passiert. Die Mitglieder der Länderkammer folgten der Empfehlung des Verfassungsausschusses und stimmten in ihrer Sitzung einhellig dafür, keinen Einspruch gegen den entsprechenden Beschluss des Nationalrats zu erheben. Damit können die Änderung der Nationalratswahlordnung und anderer Wahlgesetze zeitnah kundgemacht werden. In Kraft treten sollen die neuen Bestimmungen Anfang 2024, also rechtzeitig vor den nächsten regulären Wahlen. Auch eine Novelle zum Staatsschutz- und Nachrichtendienst-Gesetz und das neue HinweisgeberInnenschutzgesetz blieben unbeeinsprucht.