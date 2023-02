Online-Forum Reddit arbeitet am Börsengang

Das Internet-Forum Reddit strebt einem Medienbericht zufolge einen Börsengang in den USA noch 2023 an. Das in Medford im US-Bundesstaat Massachusetts ansässige Unternehmen peile den Sprung auf das Handelsparkett wahrscheinlich für die zweite Jahreshälfte an, berichtete die Technologie-Nachrichtenseite „The Information“ unter Berufung Insider.