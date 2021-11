Reddit will mehr deutschsprachige Nutzer gewinnen

Die Online-Plattform Reddit will eine größere Rolle im deutschsprachigen Raum spielen. Die US-Firma eröffnete ein Büro in Berlin und setzt auf mehr Beiträge in deutscher Sprache. „Ich möchte den Nutzern in Deutschland das bieten, was wir heute den Amerikanern geben: Ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit online, einen Ort, den sie ansteuern können, wenn sie Fragen haben oder Hilfe im Leben brauchen“, sagte Reddits Mitgründer und Chef Steve Huffman.