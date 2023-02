Momente der Verbundenheit zwischen Leben und Tod

Musik und ihre positive Wirkung auf die Gesundheit

Doch Sonja Amann ist seit jeher eine Macherin und zählt nicht zu jenen, die ihr Schicksal stoisch erdulden. Also suchte sie nach Möglichkeiten, wie sie mit ihrem geliebten Mann in Kontakt treten könnte - „auch weil mich die damaligen Bilder von einsam sterbenden Menschen so schockiert haben.“ Dann der Geistesblitz: Warum nicht über das Medium Musik eine Verbindung aufbauen? „Die Musik hat in unserem Leben immer eine große Rolle gespielt, zudem hatte ich auch davon gehört, dass sie gut für Komapatienten ist.“