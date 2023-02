„Wenn man Mut fasst, wird man mit Liebe belohnt“

Vor 16 Jahren sangen und spielten sich Musicaldarstellerin Daniela Dett und Theatermacher Henry Mason mit „Down With Love“ in die Herzen des oö. Publikums. Siebzehn Jahre später wollen es die beiden Publikumslieblinge noch einmal wissen: Dett und Mason setzen ihre Bühnenliebe mit einer Reloaded-Version von „Dwon With Love“ im Posthof Linz fort.