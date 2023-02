Wie lange tun Sie sich das noch an?

Samstagvormittag im gut besuchten Parlament. Auch das Büro der SPÖ-Vorsitzenden ist neu renoviert. In der Mitte des quadratischen Raumes hängt ein von Theophil Hansen entworfener Luster, auf dem acht goldene Engel sitzen. Die Teppiche in Pastellfarben hat die SPÖ-Chefin im Internet bestellt. Die sandfarbenen Marmorwände sind noch kahl, aber es werden demnächst zwei Bilder der Künstler Josef Schwaiger und Matta Wagnest aufgehängt. So wie ein Schwarz-Weiß-Porträt von Bruno Kreisky, das Pamela Rendi-Wagner sehr gern hat, es stammt aus dem Kreisky-Archiv. „Dann hallt es hier auch nicht mehr so“, erklärt sie und isst noch schnell ihre Banane fertig, bevor sie am großen weißen Tisch Platz nimmt.