Zum Villacher Lei-Lei kam die Finanzpolizei

„Ich dachte zuerst, das ist ein Schmäh“, so Alexander Wrussnig von der Faschingsgilde. „Aber die Beamten kamen in den Saal, zogen die Servicekräfte zur Kontrolle ab, kontrollierten alle Kassen und die Security.“ Es ging also weniger um die Gilde, sondern um das nichtkünstlerische Umfeld. Die Finanzpolizei war am Samstag nicht erreichbar.