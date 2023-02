Dieb von Polizei gefasst

Lange durfte sich der Langfinger allerdings nicht über die Beute freuen. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei in Lustenau den Tatverdächtigen - einen 47-jährigen Mann, der in Tschechien wohnhaft ist - festnehmen. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Tag darauf in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.