Einbrecher mit Damenmäntel: „Hab´ ich gefunden“

„Die Sachen habe ich am Bahnhof gefunden und angezogen, weil mir so kalt war“ - zumindest kreativ war die Ausrede eines 19-jährigen Einbrechers, der im Mühlviertel in einem Wellnesshotel ein abgestelltes Auto ausgeräumt hatte. Er trug drei Damenmäntel und fiel dadurch rasch auf.