„Große Gefahr, dass nur die Konzerne profitieren“

Betreibt der Bund derzeit schlechtes Krisenmanagement? Aus Sicht der SPÖ Burgenland lautet die Antwort: „Ja“. Denn weder die Inflation noch die Energiepreise müssten so hoch sein, wie sie derzeit in Österreich sind, ist SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich überzeugt. Andere Länder würden vorzeigen, wie man besser mit den Herausforderungen umgehen könne. So habe Spanien nur eine halb so hohe Inflation wie Österreich. Deutschland wiederum ermögliche günstige Energie für alle - ohne ein solches Fördersystem wie hierzulande. „Man muss das Rad nicht neu erfinden“, sagt Hergovich.