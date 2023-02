Republik bekommt Klimt-Gemälde nicht mehr zurück

Die Republik Österreich wird das im Jahr 2001 fälschlich restituierte Klimt-Gemälde „Apfelbaum II“ nicht mehr zurückerhalten. Stattdessen wurde ein Vergleich mit den Erbinnen der in der Shoah ermordeten Kunstsammlerin Nora Stiasny geschlossen - diese zahlen nun 11,3 Millionen Euro in einen künftigen dauerhaften Standort für das Haus der Geschichte Österreich (hdgö), wie das Kulturministerium am Freitag mitteilte.