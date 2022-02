Digitale „Küsschen“ bringen Belvedere Millionen

Mit der Ankündigung, 10.000 digitale Ausschnitte von Gustav Klimts „Der Kuss“ zu veräußern, ist das Belvedere kürzlich in die NFT-Welt eingestiegen. Nach einer Anmeldephase sind am Montag nun die ersten Verkäufe abgewickelt worden. Mit Stand 8 Uhr habe man bereits 1730 NFT-Unikate für je 1850 Euro verkauft und somit rund 3,2 Millionen Euro lukriert, informierte das Belvedere in einer Aussendung.