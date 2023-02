Lenker (70) nach Kollision tödlich verunglückt

Mit der sechsjährigen Tochter am Rücksitz waren ein 46-Jähriger und seine Ex-Frau (38) Mittwochnachmittag gerade Richtung Fehring im Bezirk Südoststeiermark unterwegs, das Navi schickte sie auf der B 57 auf eine Gemeindestraße Richtung Höflach. Also hielt der Lenker aus Slowenien verkehrsbedingt an, um abzubiegen.