Landestheater spielt mit Fantasie der Besucher

Wer kennt sie nicht? Geschichten, die in einer Magie-Welt spielen, bewohnt von Fantasiewesen, auf die ein großes Abenteuer wartet. Inhalte wie diese begleiten seit jeher neugierige Leser und wecken in ihnen die Faszination des Übernatürlichen. Auch der Jugendbuchautor Michael Ende erschuf mit dem Buch „Die unendliche Geschichte“ ein Werk für Generationen. Leser verfolgen seit 1979 immer wieder die abenteuerliche Geschichte von Bastian Balthasar Bux, der Kindlichen Kaiserin und dem Glücksdrachen Fuchur. Nun reiht sich die österreichische Erstaufführung des Buchs am Landestheater Salzburg in die Liste zahlreicher Adaptionen. Bei der Premiere am Samstagabend fieberten Jung und Alt mit den freundlichen und nach sinnsuchenden Charakteren mit.