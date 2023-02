Schnee und Sturm halten Österreich im Würgegriff

Lawinengefahr auf Stufe vier von fünf

Schnee und Wind ließen besonders im Westen Österreichs die Lawinengefahr massiv ansteigen. Bereits am Freitag hatte ein Schneebrett in Tirol einen chinesischen Wintersportler mit sich gerissen, für ihn gab es keine Rettung mehr. Gefährlich gestaltete sich die Situation vor allem in Tirol und Vorarlberg, aber auch in Salzburg. In höheren Lagen herrschte am Samstag verbreitet Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfteiligen Skala.