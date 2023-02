Nach Lawine zeigten sich Wiener uneinsichtig

Vater und Sohn haben am Freitag auf der Schmittenhöhe in Zell am See im Salzburger Pinzgau ein Schneebrett ausgelöst. Pistenrettung und sogar Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Die Wiener Wintersportler blieben unversehrt. Sie zeigten sich hinsichtlich der von ihnen ausgelösten Gefahr unbelehrbar.