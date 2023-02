Sturm fegt über Salzburg hinweg

Mit Böen teils jenseits der 100 km/h braust ein Sturm über Salzburg hinweg. Allein in der Nacht auf Samstag waren 15 Feuerwehren mit 236 Mann im Einsatz. Auch am Vormittag gibt es weitere Einsätze. Besonders betroffen sind der Tennengau und der Flachgau. Dramatische Szenen spielten sich in Großgmain ab. Dort stürzte ein Baum auf einen parkenden Pkw - den Lenker verfehlte der massive Stamm nur um wenige Millimeter.