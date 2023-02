Skifahren unmöglich: Tausende Haushalte ohne Strom

Skifahren teilweise unmöglich

Skifahrer sollten heute, Samstag, lieber zu Hause bleiben. In zahlreichen Skigebieten sind die Lifte, wenn überhaupt, nur im unteren Bereich geöffnet. Am Nassfeld ist nur die erste Sekion mit dem Millennium-Express geöffnet, am Katschberg sind die Aineckbahn und die Gipfelbahn in St. Margarethen geschlossen. Auf dem Klippitztörl stehen die Sessellifte still, nur das Kindercenter ist geöffnet.