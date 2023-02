Sturm und Schnee: Schladming sperrt Lifte

„So macht das keinen Sinn, das Risiko ist viel zu groß. Zum Sturm ist jetzt auch wieder starker Schneefall hinzugekommen.“ Planai-Geschäftsführer Georg Bliem musste deshalb die Notbremse ziehen, alle Seilbahnen stehen aktuell still - wie auch auf der Hochwurzen, der Reiterlam und dem Dachstein. Lediglich am Hauser Kaibling sind aktuell einige Lifte in Betrieb.