Lawinen in Tirol: Gefährliche Einsätze für Retter

Was im Vorfeld befürchtet wurde, ist leider eingetreten. Bereits am Samstagvormittag kam es in Tirol zu mehreren Lawinenabgängen. In St. Anton am Arlberg ist eine große Suchaktion nach offenbar zwei verschütteten Wintersportlern angelaufen. Der Einsatz musste zwischenzeitlich unterbrochen werden, weil für die Retter große Gefahr bestand. Suchaktionen gibt es auch in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) und in Schwendau im Zillertal, wo das Wetter den Einsatz erschwert.