Videodreh endet tödlich: Details zum Lawinendrama

Zum Unglück im sogenannten Königstal zwischen Ober- und Hochgurgl war es am frühen Nachmittag gekommen. Gegen 13.30 Uhr fuhren die drei Touristen - zwei Chinesen und ein Deutscher im Alter von 22, 32 und 39 Jahren - von der Bergstation der Wurmkogelbahn in Richtung Königstal ab. „Unmittelbar oberhalb des sogenannten Königsbaches wollten die Männer Videos von Sprüngen über eine Geländekante in eine Mulde drehen“, heißt es vonseiten der Ermittler.