Fast 50 Fahrgäste an Bord: Busfahrer war betrunken

Nullkommanichts - so lautet die Promillegrenze für Busfahrer! Doch daran hält sich nicht jeder. Ein Chauffeur eines Reisebusses wurde am Freitag im Tiroler Ötztal aus dem Verkehr gezogen - und der hatte nicht nur jede Menge Fahrgäste an Bord, sondern auch über 0,8 Promille intus!