Burschen, Ball und Bannmeile in der Innenstadt

Für die einen ist es eine gelebte Tradition und ein entspannter Abend unter Freunden und Gleichgesinnten, für die anderen ein Aufmarsch der Rechten, der am besten untersagt gehört. Eines ist sicher: Der Burschenbundball ist der Ball in Linz, der am meisten für Gesprächsstoff sorgt. Am kommenden Samstag ist es wieder soweit: Nachdem Corona zwei Jahre lang keine Veranstaltung zugelassen hat, findet der Ball wie gewohnt im Palais Kaufmännischer Verein statt.