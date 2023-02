Tiroler Traditionsbetrieb in finanzieller Notlage

Passiva in Höhe von 45 Millionen Euro

Der Kreditschutzverband KSV1870 ging in einer Aussendung von Passiva in Höhe von 45 Millionen Euro und Forderungen in einer Größenordnung von 20 Millionen Euro aus. Der KSV erwartete aber, dass eine Weiterführung des Unternehmens gelingen könne. Wesentlich sei aber die „kurzfristige Schaffung einer ausreichenden Liquiditätsreserve“, die nur „von dritter Seite“ kommen könne.