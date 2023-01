„Zauberberg“-Premiere: Starkes Kino auf der Bühne

Regisseur Bastian Kraft versucht es, indem er hauptsächlich einen Film zeigt, der auf Peter Baurs Gebirgslandschaft projiziert wird. Die Bearbeitung ist dankenswert nah an Thomas Manns Sprache und das Personal auf vier großartige Schauspieler reduziert. Jeder spielt hier fast alle, und was sich in den perfekt maskierten Filmgesichtern an sprachlicher und optischer Verwandlung ereignet, ist so frappant, dass man Mühe hat, das jeweilige Kabinettstück zuzuordnen.