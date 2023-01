FP zu Causa Kinderpsychiatrie: „Grüne mitschuldig“

Die Situation in der Tiroler Kinder- und Jugendpsychiatrie ist - wie mehrfach berichtet - dramatisch. Kritik via „Krone“ äußerte auch die LA Petra Wolfahrtstätter (Grüne), die vor allem die ÖVP in der Verantwortung sieht. Der Obmann der Tiroler FPÖ, Markus Abwerzger, sieht die Zustände in der Kinder- und Jugendpsychiatrie von der Politik verursacht, daher wendet er sich an die Grünen.