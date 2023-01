Volkshilfe: „Asylwerber sollen in Pflege arbeiten“

Mehr Einbindung gefordert: „Rechnung nicht ohne Wirt machen“

Die Volkshilfe unter Fenninger wolle Gesundheitsminister Rauch (Grüne) unterstützen, Verbesserungen möglich zu machen. Doch die Bereitschaft, sie in Entscheidungen einzubinden, ist enden wollend. Aktuellstes Beispiel: Der umstrittene Pflege-Bonus. „Es ist befremdlich, dass wir beim Operationalisieren mit Minister und Ländern nicht mit am Tisch sitzen“, sagt Fenninger. Man habe die Expertise, kenne Struktur und Rahmenbedingungen. Dass Rauch mangels Fortschritt bei den Finanzausgleichsverhandlungen einen Alleingang bei der Gesundheitsreform überlegt, kommentiert er so: „Minister Rauch will den konsequenten Weg gehen.“