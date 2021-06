12.000 Wiener erhalten den Pflegebonus nicht

Alle haben ihn verdient, wenige bekommen ihn

Doch in der derzeitigen Form ist er nur für Berufsgruppen innerhalb des Spitals- und Pflegebereichs vorgesehen. Doch nicht einmal da bekommen ihn alle. So sind zum Beispiel die 7500 Angestellten - vom Arzt bis zur Reinigungskraft - in den Privatkrankenanstalten ausgenommen. Auch in den Ordensspitälern rechnet die Gewerkschaft vida damit, dass 20 Prozent der Mitarbeiter, also 1300, den Pflegebonus nicht erhalten werden. „Unzählige Betriebe wurden an private Betreiber ausgelagert. Schlechtere Kollektivverträge waren die Folge. Nun schauen sie auch noch beim Bonus durch die Finger“, sagt Harald Steer von der Gewerkschaft vida.