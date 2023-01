Pflege: Ein Drittel mehr Abgänge in Spitälern

Prekäre Lage in Kliniken Hietzing und Favoriten

„Dies ist ein weiterer eindeutiger Beweis, dass die Zufriedenheit in diesem Job mehr als nur leidet und schlicht schlechte Bedingungen herrschen“, sagt Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec (ÖVP). Weiters alarmierend ist die Besetzung der Pflege in den Kliniken Favoriten und Hietzing. Laut Anfragebeantwortung liegt diese unter dem kritischen Wert von 90 Prozent. Auch in der Klinik Ottakring wird laut Korosec zurzeit ein massiver Patientenstau im Wartebereich der Notaufnahme dokumentiert.